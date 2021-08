Villa Verde, guasto centralina Wind: cittadini senza internet e telefono

Un intero quartiere della capitale isolato da giorni sul fronte della telefonia ed enormi disagi per i residenti e per chi lavora in smartworking, a causa della prolungata assenza di internet dovuta ad un guasto ad una centralina telefonica.

DOPO TEMPORALE DEL 24 AGOSTO ANCORA NON RIPRISTINATI SERVIZI TELEFONICI E INTERNET: LA DENUNCIA DEL CODACONS

Succede nel quartiere Villa Verde, nella zona sud-est della città, dove i cittadini segnalano l’impossibilità di utilizzare i servizi telefonici Wind-Tre, con le linee andate in tilt dopo il forte temporale dello scorso 24 agosto e non ancora ripristinate.

Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate dai residenti alla società telefonica , Wind-Tre non sarebbe riuscita ancora a riparare il guasto, né a fornire certezze agli utenti circa i tempi necessari per far tornare in funzione la rete e la connessione a internet – spiega il Codacons – Una situazione che isola completamente il quartiere e sta creando enormi disagi agli abitanti, soprattutto a coloro che lavorano in smartworking e hanno necessità di una una linea internet per la propria attività professionale.

Per tale motivo il Codacons diffida oggi Wind-Tre a ripristinare con la massima celerità i servizi in favore dei propri clienti, e a indennizzare tutti coloro che sono stati coinvolti nel disservizio, annunciando che in caso di prolungata interruzione del servizio scatterà una inevitabile class action contro la società telefonica in favore di tutti i cittadini danneggiati.