Un atto vile e vergognoso è avvenuto a Guidonia dove, ignoti, hanno saccheggiato la sede di un’associazione di volontariato denominata “Il Gabbiano Laborioso”.

Rubano alimenti all’interno di una Onlus: parte la catena della solidarietà

Il tutto è avvenuto ieri, giovedì 26 agosto 2021, a Guidonia. All’interno della Onlus “Il Gabbiano Laborioso” alcuni malviventi hanno prelevato centinaia di confezioni di olio, parmigiano, caffè e scatolame, tutti alimenti che settimanalmente vengono distribuiti ai più bisognosi.

“Il Gabbiano Laborioso” è da più di 15 anni un’associazione che opera nel territorio e che aiuta le persone in difficoltà e, proprio per questo, sono stati tanti i cittadini che si sono adoperati al meglio per dare una mano.

Difatti, un folto gruppo di commercianti, liberi professionisti, ma anche cittadini comuni, hanno organizzato una raccolta fondi alimentare per non lasciare indietro i più bisognosi e per continuare l’opera di sempre.