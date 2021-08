Roma, giornata mondiale del cane: salvato meticcio che correva impaurito

Il 26 agosto si celebra la Giornata mondiale del cane, ed è di questa mattina il salvataggio di un meticcio di 3 anni che correva impaurito tra le macchine in piazza San Giovanni in Laterano.

Correva impaurito tra le auto

Le pattuglie del I Gruppo Centro “ex Trevi” hanno bloccato il traffico e sono riuscite a metterlo in sicurezza, evitando anche incidenti per i veicoli in transito. Una volta tranquillizzato, il cane è stato affidato a personale veterinario per le dovute cure.

Questo è solo l’ultimo di centinaia di interventi svolti ogni anno da parte delle pattuglie della Polizia Locale a tutela della salvaguardia degli animali