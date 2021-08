Il titolare di un negozio ospitato nel centro commerciale di via Gino Cervi, zona Vigne Nuove, si era reso conto dell’ammanco nella cassa di 40 euro circa, individuando quale responsabile del furto un 52enne romano, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, che ieri si stava aggirando in zona.

Ecco tutti i dettagli

Il commerciante, dopo averlo avvicinato, gli ha chiesto la restituzione del denaro, ma l’uomo, per tutta risposta, dopo aver alzato i toni della discussione, ha improvvisamente estratto dalla tasca un coltello con lama lunga 11 cm con cui ha minacciato il suo accusatore.

La scena non è passata inosservata ad alcuni passanti che hanno immediatamente composto il “112”: in breve tempo le “gazzelle” del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenute sul posto. I militari hanno rintracciato il 52enne e lo hanno fermato, trovandolo in possesso del coltello che è stato sequestrato.

L’uomo è stato denunciato a piede libero con le accuse di furto aggravato, minaccia e porto di armi od oggetti atti ad offendere.