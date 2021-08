Castelli Romani, giro di truffe e furti ad anziani: arrestati due uomini

Due cittadini di nazionalità italiana sono stati arrestati per rapina impropria nella serata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Velletri e della Compagnia di Colleferro.

Ecco cosa è successo

L’evento si è sviluppato nel corso della mattinata di ieri, 25 agosto 2021, quando, dopo essere stati allertati dalla centrale operativa, i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Velletri si sono recati nel parcheggio antistante un negozio di alimentari per soccorrere una coppia di anziani in evidente stato di agitazione. I richiedenti hanno subito riferito ai Carabinieri che, poco prima, due uomini italiani, tra i quaranta e i cinquant’anni, muniti di un furgone Fiat Doblò di colore bianco, li avevano dapprima avvicinati con una scusa per poi strappargli dalle mani un borsello contenente denaro contante e documenti.

I due anziani, i quali avevano tentato di riprendersi quanto ingiustamente sottrattogli, sono stati strattonati e spintonati dai malviventi, che poi si sono poi dileguati a bordo del loro furgone. I militari intervenuti hanno prontamente riferito alla centrale operativa i dati acquisiti per poter avviare le ricerche che hanno avuto, poco dopo, esito positivo.

Scappati con la refurtiva, pronti per dirigersi nuovamente nella provincia di Napoli dalla quale provenivano, i due soggetti sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione di Carpineto Romano all’altezza del casello autostradale di Valmontone. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di rapina impropria e associati presso la casa circondariale di Velletri.

Dai primi accertamenti effettuati, è inoltre emerso che i due arrestati avevano avviato un vero e proprio giro di truffe e furti ai danni di anziani nella zona dei “Castelli romani”: i malcapitati di turno, attirati da un furgone a bordo del quale veniva simulata un’attività di vendita di frutta e verdura a prezzi vantaggiosi, venivano poi raggirati e derubati nel corso della compravendita.

Una vera e propria attività criminosa “itinerante” attraverso cui, quotidianamente, i criminali partivano da Napoli per riversarsi nei territori ai confini della provincia di Roma al fine di derubare soggetti anziani e, quindi, con evidenti difficoltà a difendersi.

I Carabinieri della Compagnia di Velletri, sulla base di quanto accaduto, stanno tuttora sviluppando specifica attività investigativa per meglio definire le responsabilità in capo ai due soggetti arrestati.

Foto di repertorio