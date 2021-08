gallerie d'arte in casa

È possibile trasformare la propria casa in una galleria d’arte senza spendere una fortuna? Sì, è possibile, grazie a moderne e intriganti tecniche pittoriche.

Una di queste è la stampa digitale, che consente di riprodurre famose opere d’arte, o immagini personalizzate, scannerizzandole su tela o carta e incorniciandole come un vero e proprio dipinto.

La moda viene dal Nord America, dove persone comuni e gli stessi artisti hanno iniziato a collezionare centinaia di riproduzioni di arte contemporanea, come il bellissimo dipinto “Resilience”, dell’artista svedese Jonna Hallberg.

Per ammirare le splendide opere di questa artista e di altri illustratori contemporanei, puoi visitare https://www.photowall.com/it/collezioni.

Oggi, le case decorate con le creative stampe digitali sono la nuova frontiera del design e dell’arredamento moderno.

Tanti i temi e i soggetti da scegliere per le riproduzioni digitali. Vediamoli assieme.

Temi delle Collezioni

Ci sono artisti che hanno avuto il coraggio di collezionare più di 9 mila illustrazioni, stampandole su carta o tela e tappezzando ogni angolo della propria casa.

Se non si scelgono immagini personalizzate, le collezioni stampate possono avere tanti temi e diversi soggetti.

I più gettonati sono quelli che riproducono i colori e le “emozioni” delle stagioni, come i poster d’inverno e le colline d’autunno.

Di grande effetto anche i temi più “tenebrosi”, con luci soffuse, crocifissi e giochi d’ombra che evocano l’inquietante festa di Halloween.

Per chi non si accontenta, esistono anche temi più contemporanei, che riproducono oggetti di uso comune sotto una nuova luce, o, meglio, con giochi di luce capaci di renderli diversi da quello che in realtà sono.

Ma si sa, l’arte è bella proprio per questo. Ci sono poi anche i “motivi”, cioè semplici disegni di piante e fiori, ma anche di segni e linee, usati come temi “vintage” per la carta da parati.

Molto in voga fino agli anni ’80, la carta da parati è stata pian piano sostituita dalle pitture murali, come tempera e ducotone, per poi tornare in voga negli anni 2000, grazie alle moderne tecniche pittoriche di cui abbiamo appena parlato.

Ma quali sono i temi ideali per la tua casa? Scopriamoli assieme.

Colori e Abbinamenti

Una stampa o illustrazione digitale viene incorniciata come un quadro e può essere esposta in qualsiasi camera o parte della casa.

Più che al tema, bisogna prestare attenzione ai colori e ai giochi di luce, che non debbono “stonare” troppo con i colori e lo stile dell’ambiente da arredare.

Tuttavia, nella decorazione degli interni, si può giocare sul contrasto tra colori chiari e scuri.

Su pareti bianche e avorio, cioè chiare, si possono applicare stampe con sfondo scuro, ma anche quelle con lo stesso sfondo chiaro.

Su muri colorati, invece, bisogna fare molta attenzione allo sfondo delle illustrazioni. Per non sbagliare ed evitare esagerati contrasti di tonalità, meglio preferire sfondo chiaro e dettagli che richiamano blandamente i colori accesi delle pareti.

Da considerare anche gli abbinamenti tra i colori delle stampe e il colore e lo stile degli arredi.

I mobili in arte povera e dai colori scuri si abbinano perfettamente con i colori dell’autunno e della natura. Mentre arredi più moderni e “asettici”, come quelli di un ufficio o uno studio, sono più adatti a sfumature più contemporanee e con soggetti invernali, come alberi o montagne innevate, e volti di persone.

Molto accattivanti anche i temi “travel”, che si abbinano benissimo agli ingressi di edifici pubblici e privati. Sì, ma arredare casa come una galleria d’arte, quanto costa?

La risposta, al paragrafo successivo.

Gallerie d’Arte in Casa: i Costi

Arredare casa come una galleria d’arte oggi costa molto meno che in passato. Le illustrazioni vengono infatti scannerizzare e stampate su tela o su carta, quindi non vengono create da zero.

Questo dettaglio riduce moltissimo i costi dell’opera. In genere, un dipinto a mano di un artista esordiente costa tra i 900 e i 2000 euro.

La stampa digitale su carta o tela, di piccole dimensioni, può costare non più di 5 euro. Quindi, con una piccola spesa, puoi avere una galleria d’arte completa a casa tua. Per diverse stampe, di diversa dimensione, non spenderai più di 100 euro e illuminerai i tuoi ambienti con il fascino senza tempo di un’arte senza fine.