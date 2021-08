In data 25/08 alle ore 14,27 la S.O. ha inviato la motobarca VVF M07 con a bordo il personale nautico e quello di Civitavecchia (17/A) per incendio panfilo di metri 23 ,avvenuto a circa 10 miglia dalla costa tra Tarquinia e Montalto di Castro.

Motobarca in fiamme tra Tarquinia e Montalto di Castro

Sono state tratte in salvo tutte e 13 le persone che erano a bordo. Le stesse hanno abbandonato lo yacht per mezzo di un tender e successivamente sono state soccorse dal personale VVF intervenuto.

Nessuna di queste ha riportato danni fisici. Durante l’attività di spegnimento l’imbarcazione a causa del progredire delle fiamme è affondata.

Sul posto presente la Guardia Costiera che svolge la funzione generale di autorità marittima ai sensi del Codice della Navigazione.