Roma. Multati sei saltafila tra i Musei Vaticani e Castel Sant’Angelo

Giornata di intensi controlli dei Carabinieri della Compagnia Roma San Pietro nelle aree maggiormente frequentate da turisti, adiacenti il Vaticano per contrastare l’abusivismo commerciale e ogni forma di degrado.

Nel dettaglio, i Carabinieri della Stazione Roma Prati hanno sorpreso 6 “saltafila” mentre esercitavano illegittimamente la promozione turistica e l’intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso per musei e bus turistici che sono stati tutti identificati e sanzionati amministrativamente, in violazione del regolamento urbano di Roma Capitale.

Nell’area dei musei Vaticani i Carabinieri hanno sorpreso un cittadino del Bangladesh di 33 anni e un cittadino iraniano di 35 anni; nell’area Castel Sant’Angelo tre cittadini del Bangladesh di 52, 32 e 25 anni e un cittadino tunisino di 38 anni. Contestualmente nei loro confronti è stata applicata anche la sanzione per la violazione del divieto di stazionamento, con ordine di allontanamento dall’area per 48 ore (Daspo Urbano).

Foto in galleria