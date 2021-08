Anagni e Piglio, storie di violenze e maltrattamenti in famiglia: 2 arresti

Ad Anagni, i militari della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà per il reato di “maltrattamenti in famiglia”, un 25enne del luogo. Il giovane che già da diverso tempo a causa di dissidi familiari poneva in essere atti di violenza nei confronti dei propri genitori, lo scorso 21 agosto a seguito di un ennesimo litigio si avventava contro il padre e solo il tempestivo intervento dei militari operanti ha permesso di scongiurare più gravi conseguenze;

Arresto anche nella zona del Piglio

Nella zona del Piglio, i militari della locale Stazione, in esecuzione del provvedimento di revoca del beneficio degli arresti domiciliari ed esecuzione della pena in carcere emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone il 20 agosto u.s., hanno tratto in arresto un 37enne di origini romane, già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeudica del luogo per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni del genitore.

Il provvedimento odierno è stato emesso a suo carico poiché condannato ad espiare una pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione per i reati di cui sopra commessi in Roma nel 2013. L’arrestato, espletate le formalità di rito è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Rieti.