Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di domani, 24 agosto 2021, con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

L’allerta è prevista dalla tarda mattinata di domani e per le successive 9-12 ore.

Lazio, torna il maltempo: ecco dove

“Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 24 agosto, allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su Umbria e Molise, su parte di Abruzzo, settori di Emilia-Romagna e parte di Puglia e Lazio“, si legge dal sito della Protezione Civile.

Queste le zone della nostra Regione che potrebbero essere interessate dal maltempo di domani: Aniene, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord.

Foto di repertorio