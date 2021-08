Tutti i vantaggi di acquistare un’auto usata secondo Trivellato

Gli automobilisti che scelgono di acquistare un’auto usata sono sempre di più. In particolare, quando si decide di cambiare autovettura, l’usato sicuro è la prima scelta di molti italiani. Ma quali sono i vantaggi di questa scelta? Trivellato ha individuato i motivi principali. Scopriamoli insieme!

Tutto ciò che ti serve sapere se stai pianificando l’acquisto di un’auto usata

Il fattore prezzo è sicuramente uno dei motivi principali che spingono un numero sempre maggiore di italiani ad acquistare un’automobile usata. Infatti, l’usato sicuro presenta dei costi nettamente inferiori rispetto all’acquisto di un’auto nuova. Insomma, una grande occasione di risparmio.

Inoltre, per una macchina usata i tempi di consegna sono decisamente più brevi rispetto a quelli di un’auto nuova. L’autovettura sarà così a disposizione sin da subito.

Altro importante vantaggio è una minore svalutazione rispetto ad un’auto nuova. Nello specifico, nel momento in cui un’automobile nuova viene comprata, essa sarà soggetta ad un deprezzamento immediato. Questo significa che, nel caso di rivendita futura, con una macchina usata le possibilità di rientro economico saranno maggiori.

Oltre che conveniente dal punto di vista economico, non bisogna dimenticare i vantaggi che presenta anche a livello psicologico, soprattutto nel caso di neopatentati. In caso di incidenti, un’auto usata permette di essere meno ansiosi alla guida, e di non doversi quindi troppo preoccupare per il costo di eventuali danni.

Ad oggi, acquistare una macchina usata è piuttosto semplice. Sul Web esistono dei siti dedicati alla vendita di macchine usate (e non) grazie ai quali è possibile ricercare con estrema facilità l’auto desiderata. Un esempio è Trivellato.it, la concessionaria Mercedes e Smart che assicura tutti i vantaggi di un’esperienza digitale all’avanguardia.

Su www.trivellato.it l’utente può prenotare l’auto in un click potendo navigare all’interno di un catalogo costantemente aggiornato di circa 300 veicoli. E alla presenza digitale va ad aggiungersi l’autorevolezza di un gruppo con 14 sedi in Veneto e 400 persone dedicate alla soddisfazione del cliente.

Per ogni auto viene fornita una dettagliata scheda prodotto, con particolari circa le caratteristiche tecniche, tour virtuale a 360° e immagini sulle condizioni di carrozzeria e interni.

Trova la macchina usata dei tuoi sogni visitando Trivellato.it!