Le 4 migliori web agency di Roma

Se vivi o lavori a Roma e hai bisogno di dare vita a un sito web che ti aiuti a far conoscere la tua attività o il tuo business, quello di cui hai bisogno è una web agency. Per fortuna nella Capitale ci sono un sacco di agenzie che si occupano di questo compito, ma non è detto che questo sia per forza un fattore positivo: infatti, di fronte a così tante opzioni di scelta il rischio è quello di non sapere come orientarsi e a chi affidarsi. Per questo ti conviene leggere le prossime righe: così avrai l’occasione di scoprire quali sono le migliori agenzie web all’ombra del Cupolone.

MondoinWeb

MondoinWeb Roma mette a disposizione dei propri clienti diverse strategie di web marketing, da scegliere in base alle necessità che devono essere assecondate. Le campagne social, per esempio, sono finalizzate a garantire la massima visibilità sui social network, mentre le campagne CPC su Google prevedono il pagamento solo in base ai clic. Nella maggior parte dei casi, per altro, il miglior investimento possibile consiste nella Seo naturale su Google, anche se il rovescio della medaglia riguarda la quantità di tempo che occorre per raggiungere i risultati auspicati. Gli esperti di MondoinWeb si occupano di analizzare il mercato di riferimento del cliente e, soprattutto, il profilo del target, in modo da stabilire le priorità da attribuire alla comunicazione e ai contenuti.

Idearia

Un’altra agenzia web che vale la pena di prendere in considerazione a Roma se si è alla ricerca di un partner digitale è Idearia, che per altro ha una sede anche a Milano. Presente nel web da più di 15 anni, è specializzata nei settori della comunicazione e del web marketing, e ha l’obiettivo di dar vita a progetti a 360 gradi. Con i clienti vengono condivise tutte le informazioni utili: le criticità che devono essere affrontate, i traguardi che vengono raggiunti nel corso del tempo e gli obiettivi da conseguire. Ne derivano progetti di comunicazione non solo online, ma anche offline, sulla base di relazioni durature con la clientela.

KMA

KMA è una web agency di Roma che, per altro, è operativa anche a Latina, a Rieti, a Viterbo e – al di fuori del Lazio – a Napoli, a Firenze, a Bologna e a Milano. Ma anche chi lavora in un’altra città ha la possibilità di usufruire dei servizi di questa realtà, per esempio fissando un appuntamento in video conferenza. È da più di 10 anni che KMA si occupa di marketing online, e trova nella vocazione creativa uno dei principali punti di forza: il merito è di uno staff dinamico capace di assecondare tutte le esigenze per ciò che riguarda la comunicazione online e la promozione aziendale.

Marketing Power

Infine, l’ultima carta da giocare è rappresentata da Marketing Power, che si presenta come un perfetto esempio di connubio tra il digitale e l’analogico. I servizi offerti spaziano dalla consulenza web all’organizzazione di eventi, passando per la creazione di siti Internet. Una realtà in costante evoluzione che può vantare una notevole esperienza nel settore della comunicazione.

Cosa fa una web agency

È molto ampia la gamma di servizi che possono essere messi a disposizione da una web agency, ma tra questi quasi sempre ci sono la progettazione e la creazione di un sito web, la gestione dei social media e il posizionamento sui motori di ricerca attraverso le tecniche della Seo. Lo staff di professionisti che lavora per una web agency comprende i web developer, i copywriter, i web designer, i Seo specialist e i social media manager. Il compito di un web developer è quello di sviluppare le applicazioni web e in particolare i codici sorgente di programmazione, al fine di ottimizzare i linguaggi di markup. I copywriter, invece, sono coloro che scrivono: articoli sui blog, ma anche annunci stampa, comunicazioni pubblicitarie, e così via. Il web designer crea le varie pagine web, mentre il Seo specialist si occupa di search engine optimization e, in pratica, fa sì che il sito sia visitato dal maggior numero possibile di persone. Infine ci sono i social media manager, a cui spetta il ruolo di gestire i profili social e curarne le pubblicazioni.