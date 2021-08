Salernitana-Roma, dove vederla: Sky o Dazn? Ecco le info

Buona la prima per la Roma di Josè Mourihno. Dopo la vittoria in casa contro la Fiorentina però, arriva la neo promossa Salernitana. Ecco dove vedere la partita.

Salernitana-Roma: il momento

Tra euforia e emozione la Serie A entra nel vivo e domenica, per i giallorossi, arriva la Salernitana di Castori. Gli amaranto hanno perso nella prima partita contro il Bologna ma, in 10, non hanno sicuramente demeritato. Un risultato bugiardo vista la mole di azioni prodotte. Insomma, si è vista una squadra che può dire sicuramente la sua nella lotta salvezza.

La Roma anche è partita alla grande. Il 3 a 1 contro la Fiorentina ha riacceso l’entusiasmo di tanti tifosi (finalmente) tornati allo stadio. Doppio squillo dell’ex Jordan Veretout e Mkhitaryan hanno regalato i primi 3 punti per Josè Mourinho che, a fine partita, ha comunque dichiarato di dover migliorare qualcosa. Chissà se gli ultimi giorni di mercato regaleranno qualche ultimo brivido.

Le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Mancini, Vina; Veretout, Cristante; Shomurodov, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

Salernitana (3-5-2): Belec; Gyomber, Aya, Jaroszynski; Kechrida, Coulibaly, M. Coulibaly, Capezzi, Ruggeri; Bonazzoli, Djuric All. Castori

Salernitana-Roma, dove vederla: Sky o Dazn?

La partita Salernitana-Roma, che è in programma domenica 29 agosto alle ore 20:45 allo stadio di Salerno, sarà trasmessa dall’emittente DAZN. Lo streaming su DAZN è possibile su Smart TV oppure sui dispositivi mobile tramite l’app dedicata.