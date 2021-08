Tragedia a Valmontone: 30enne trovato impiccato vicino al campo sportivo

Un tragico ritrovamento ha scosso la mattinata a Valmontone, nella zona adiacente al campo sportivo. Stando alle prime ricostruzioni, un 30enne del posto si sarebbe tolto la vita impiccandosi nelle vicinanze della struttura.

Ancora da chiarire i motivi dell’estremo gesto: per il giovane, ritrovato solamente nella mattinata, non è stato nulla da fare. Inutili i tentativi dei soccorsi di rianimarlo, con gli operatori giunti sul posto che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sembra che il giovane si fosse diretto da solo nei pressi della struttura (la sua auto è stata ritrovata a poche decine di metri di distanza), ma su questo ed altri aspetti stanno lavorando le Forze dell’Ordine, impegnate a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e ad accertare l’esatta dinamica dei fatti.