Tragedia sulla strada provinciale Guglietta – Vallefratta, strada che collega i comuni di Prossedi e Amaseno. Perde la vita una donna di Veroli.

Tragedia sulla provinciale Guglietta – Vallefratta: morta 68enne di Veroli

L’incidente è avvenuto in moto. Secondo quelle che sono le prime informazioni del caso, sembrerebbe che una moto (con in sella marito e moglie), per circostanze ancora da chiarire, sia finita diversi metri fuori strada.

Nell’impatto, ad avere la peggio, è stata una donna di 68 anni di Veroli. Anche il marito, secondo quanto trapela, ha riportato delle conseguenze piuttosto serie tanto che è stata resa necessaria l’eliambulanza per il trasporto in uno dei nosocomi di Roma.

Sul posto anche le Forze dell’Ordine per i classici rilevamenti del caso.