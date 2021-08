“Informazioni di pagamento errate”: attenzione al phishing, la truffa via email!

La Polizia Postale mette in guardia contro il phishing, vale a dire una particolare tipologia di truffa che mira a carpire i dati sensibili e quelli di accesso a servizi finanziari on-line, come per gli istituti bancari.

Attenzione al phishing, la truffa per email

In genere, questa truffa si presenta alla potenziale vittima attraverso email ingannevoli, magari contenenti link che solo apparentemente rimanderebbero al sito ufficiale dell’istituto bancario o del servizio a cui si è registrati (come, nel caso della foto sottostante, ad un abbonamento Sky).

Per non cadere nel tranello, non cliccare mai sul link e, soprattutto, non inserire mai i propri dati personali o di accesso. Fondamentale anche sempre verificare la fonte di provenienza del messaggio di posta elettronica.

Foto presa dalla pagina Facebook della Polizia Postale; foto in evidenza di repertorio