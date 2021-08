L’uomo era in fila per entrare allo stadio Stripe di Frosinone, per assistere alla partita del campionato di serie B, Frosinone-Parma.

Attimi di angoscia allo stadio Stirpe a Frosinone: la serata finisce in tragedia

Un uomo di 46 anni, originario di Supino, avrebbe accusato un malore poco prima di entrare nello stadio e sarebbe stato trasportato in ospedale, ma purtroppo a quanto si apprende per lui non ci sarebbe stato nulla da fare.

Foto di repertorio