Un’intensa nube di fumo nero sta imperversando in zona Cinecittà. Le fiamme si stanno sviluppando nella zona dei “pratoni” di Torrespaccata e stanno lambendo alcune abitazioni. Segnalata da diversi utenti anche in zona Don Bosco, come visibile nel tweet esemplificativo che proponiamo di seguito:

Sul posto, si stanno recando i vigili del fuoco. Al momento non si hanno ancora notizie in merito alle cause dell’incendio e sul luogo preciso. La zona interessata dalle fiamme è quella del “pratone” di Torrespaccata, vicino Cinecittà. L’incendio si sta avvicinando pericolosamente anche ad alcune abitazioni. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.