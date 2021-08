Atac: Grottarossa, incendio coinvolge tre vetture in attesa di prendere servizio Questa notte, per ragioni da accertare, un incendio ha causato il completo danneggiamento di tre vetture all’interno della rimessa di Grottarossa. Le fiamme si sono sviluppate da una vettura ferma allo stallo e in attesa di prendere servizio. L’incendio è stato domato grazie alla tempestività del personale Atac e al successivo intervento dei vigili del fuoco. L’azienda svolgerà i necessari approfondimenti per risalire alle cause.

“Con sconcerto abbiamo appreso dalla stampa che questa notte, nella rimessa Atac di Grottarossa, un maxi incendio ha distrutto 3 autobus di linea. Fortunatamente non ci sono stati feriti e attendiamo che si faccia luce sulle cause che hanno determinato questo disastro, ma è inaccettabile che nella nostra Capitale, dove il trasporto pubblico dovrebbe rappresentare un asset strategico, continuino a verificarsi episodi tanto gravi“. E’ quanto dichiara in una nota il capogruppo di FI in Assemblea Capitolina, Marcello De Vito