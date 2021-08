Tanta paura per un padre e un figlio che ieri, 19 agosto 2021, sul Monte Livata (zona Subiaco) si sono persi. Ecco cosa è successo.

Brutta disavventura per padre e figlio sul Monte Livata: escono per una passeggiata e si perdono

La Sala Operativa VVF il 19/08/2021 alle ore 21.00 ha inviato la Squadra VVF 14/A del Comune di Subiaco, a Monte Livata per la ricerca di due persone, padre e figlio che durante una escursione in bicicletta si erano persi.

Giunti sul posto, con l’ausilio dei cc della locale stazione sono iniziate le ricerche e grazie all’ausilio dei cellulari è stata individuata la posizione dei dispersi ed in poco tempo sono stati tratti in salvo ed affidati alle cure del 118 per un controllo.