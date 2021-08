Come viene riportato da Circuito Lavoro, è stato indetto un concorso per lavorare all’Agenzia dell’Entrate. Ecco tutte le informazioni.

Concorso Agenzia delle Entrate per 2.420 funzionari: distribuzione posti

Come anticipato, i bandi saranno 2 perché 2 saranno i campi in cui l’Agenzia delle Entrate seleziona personale. I posti di lavoro saranno così distribuiti:

2320 per attività amministrativo-tributaria

100 per attività informatica

Requisiti

I requisiti per poter partecipare al concorso indetto dell’Agenzia delle Entrate sono quelli generali che accomunano ogni concorso: cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali. E ancora, fare parte dell’elettorato attivo e non essere mai stati destituiti da impieghi presso la PA. A questi requisiti (generalmente comuni per ogni selezione) si aggiungono ulteriori requisiti specifici legati essenzialmente al percorso formativo che potrete consultare separatamente sui due bandi:

Le prove

Le prove da sostenere consisteranno in due scritti e una prova orale in date che saranno comunicate dalla stessa Agenzia delle Entrate nella giornata del 15 ottobre.

Come candidarsi

Per candidarsi c’è tempo fino al prossimo 30 settembre. La domanda di partecipazione andrà inviata in modalità telematica, sfruttando le due pagine riservate ai due bandi direttamente sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate:

Affinché la domanda possa essere inviata in modo corretto, è necessario essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificato (PEC). Se non ne siete in possesso, dunque, dovrete provvedere a crearne uno che sia intestato a voi. Per partecipare, come anticipato, c’è tempo fino alle 23.59 del 30 settembre.