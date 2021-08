Alle ore 15.00 la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato a Castel Gandolfo in via dei pescatori di fronte al circolo kayak la squadra vvf 15/A con il nucleo smzt per il recupero di una persona deceduta (uomo) all’interno del lago. L’intervento di recupero della salma in forte stato di decomposizione è avvenuto congiuntamente ai carabinieri della locale Stazione.

Sono inoltre circa 20 gli interventi effettuati da questa mattina dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma per l’incendio di boschi e sterpaglie. Le zone maggiormente interessate oltre a Roma sono state presso il Comune di Fiumicino, Grottaferrata e Gallicano nel Lazio.

Infine, la sala operativa dei vigili del fuoco di Roma in data odierna ha inviato verso le ore 14.00 il nucleo smzt per il recupero di una persona (donna del 1949) deceduta nel fiume Tevere all’altezza del viadotto di mezzo cammino a ridosso del ristorante anaconda. La salma una volta recuperata è stata messa a disposizione del personale della polizia intervenuto sul posto.