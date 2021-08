La viabilità di via di Morena viene temporaneamente modificata per lavori, nel tratto compreso tra via Lucrezia Romana e viale Kennedy. Tale modifica sarà attiva dalle ore 06:00 di lunedì 23 agosto 2021 e avrà fine alle ore 24:00 di domenica 12 settembre 2021.

Le modifiche interesseranno via di Morena in entrambe le direzioni, secondo questo schema.

VIA DI MORENA DIREZIONE CENTRO:

· Via Lucrezia Romana istituzione del senso unico con direzione Via Mario Calò con obbligo di svolta a destra su Via L. Romana per traffico proveniente da Morena con direzione centro

· Via Mario Calò istituzione del doppio senso di circolazione per l ‘ intero tratto compreso tra Via L. Romana e Viale J.F.Kennedy

· Viale J. F. Kennedy divieto di accesso su Viale Kennedy posto all ‘ ingresso dell ‘ intersezione con Via di Morena (due cartelli)

VIA DI MORENA (VIALE DEL LAVORO) DIREZIONE ANAGNINA:

· Istituzione del senso unico di marcia direzione Anagnina

· Divieto di accesso su Viale J.F. Kennedy da Via del Lavoro (ponte)