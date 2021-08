I Carabinieri della Stazione Roma Nomentana, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli hanno arrestato un 30enne del Marocco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona e il patrimonio, con le accuse di tentata estorsione e lesioni personali.

Lo scorso pomeriggio, l’uomo è entrato in un esercizio commerciale in circonvallazione Nomentana, con fare minaccioso ha preteso del cibo riferendo di non doverlo pagare e, alla titubanza di un dipendente, un 35enne del Pakistan addetto al banco, lo colpiva con una sedia che aveva lanciato per poi danneggiare una vetrina del negozio.

Intervenuti su segnalazione giunta al 112, i Carabinieri hanno immediatamente bloccato il malvivente e hanno prestato i primi soccorsi alla vittima, che è stata poi medicata al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito per le contusioni riportate, guaribili in 7 giorni.

Il 30enne, a seguito anche della denuncia del titolare del negozio, è stato arrestato e trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo.