Oggi era giornata di allerta meteo nel Lazio e prontamente il maltempo è arrivato. In Ciociaria una della zone più colpite è stata Sora.

Sora, bomba d’acqua in città

Strade cittadine allagate e traffico in tilt. Ore difficili queste per la città di Sora, in Ciociaria, dove una bomba d’acqua ha causato molti disagi. Tra questi c’è da registrare l’annullamento del concerto di Anna Tatangelo.

L’evento, come preannunciato nei giorni scorsi, era previsto per questa sera allo stadio Tomei ma, purtroppo, il maltempo ha annullato tutto. Anche la stessa artista, tramite i suoi profili social, ha avvisato i fan che il concerto è rimandato a data da destinarsi.