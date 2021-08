Anas ha avviato dei processi di Selezione per personale tecnico non dirigente da allocare presso la Direzione Generale e presso le Strutture Territoriali.

Anas, posizioni aperte in tutta Italia, Lazio compreso: quali sono, requisiti richiesti e come candidarsi alle offerte di lavoro

I processi, come piega Anas nel proprio sito, sono stati affidati a società esterne di reclutamento. Di seguito, le posizioni aperte. Cliccando sui link saranno disponibili maggiori informazioni e i modelli da compilare per candidarsi alle offerte di lavoro prescelte.

Sarà possibile presentare la propria candidatura accedendo agli annunci di seguito riportati:

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area DG/LAZIO, cliccare sul seguente link: https://www.adecco.it/aziende-che-assumono/anas

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area SUD, cliccare sul seguente link: https://www.e-workspa.it/e-work-ricerca-per-anas-s-p-a/?fb-edit=1

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area NORD EST, cliccare sul seguente link: https://www.gchconsulting.net/posizioni-aperte/

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area NORD OVEST, cliccare sul seguente link: https://www.huntersgroup.com/lavora-con-anas/

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area CENTRO, cliccare sul seguente link: https://lavoro.generazionevincente.it/selezioni-anas-spa/

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area SICILIA, cliccare sul seguente link: https://selezione.pa.randstad.it/selezionianas2021

Reclutamento e Selezione Personale Tecnico non dirigente area SARDEGNA, cliccare sul seguente link: https://www.seltis.it/it/offerte-di-lavoro?region=Sardegna

È possibile presentare la propria candidatura solo per un’Area precedentemente rappresentata, spiegano da Anas.

Qualora a seguito del processo di selezione, in caso di idoneità, lo stesso nominativo dovesse essere presente in Lista Idonei di più aree sarà escluso dal processo e non si procederà ad alcuna assunzione per lo stesso.

Insomma, queste sono le offerte di questa fine estate per lavorare in Anas. Sopra sono state descritte le posizioni aperte: non resta che augurarvi buona fortuna.