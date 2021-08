Aprilia. Droga e serra indoor: arrestato pusher 37enne

Nell’ambito dell’intensificazione e potenziamento dell’attività di controllo del territorio disposta dal Comando

Provinciale di Latina, le Fiamme Gialle pontine hanno attuato specifici piani d’intervento finalizzati alla

prevenzione e repressione dello spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti.

L’intervento della Guardia di Finanza

In tale contesto, i finanzieri della Tenenza di Aprilia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di un

trentasettenne italiano residente ad Aprilia, per detenzione a fini di spaccio di cocaina, hashish e marijuana.

Il disordinato e continuo afflusso di persone presso l’abitazione del 37enne apriliano, alcune delle quali note

alle forze dell’ordine come assuntori di sostanze stupefacenti in ragione di pregresse operazioni, hanno portato i finanzieri ad eseguire una perquisizione domiciliare d’iniziativa che ha permesso il rinvenimento ed il sequestro di 14 grammi di cocaina, 115 grammi di hashish, 43 grammi di marijuana essiccata nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione.

Tutta la sostanza stupefacente, già suddivisa in circa un centinaio di dosi, avrebbe fruttato sul mercato migliaia di euro.

Nel corso della perquisizione è stata, inoltre, scoperta e sottoposta a sequestro anche un’efficiente serra indoor per la coltivazione della canapa indiana, perfettamente funzionante (con una pianta dell’altezza di circa 70 centimetri all’interno), comprensiva di lampade ultravioletti, sistema di riscaldamento e pannelli isolanti.

Il soggetto è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/90 e

sottoposto, nelle ore immediatamente successive all’operazione, a giudizio “per direttissima”, a seguito del

quale è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

