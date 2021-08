Allerta meteo gialla nelle province di Roma e Frosinone dalla tarda mattinata di oggi

Dalla tarda mattinata di oggi, 18 agosto 2021, e per le successive 9-12 ore si prevedono precipitazioni sparse nelle province di Roma e Frosinone.

Precipitazioni sparse nelle province di Roma e Frosinone: allerta meteo gialla

Potrebbe esserci una tregua dal gran caldo di questi ultimi giorni. Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un’allerta meteo gialla per la tarda mattinata di oggi e per le successive 9-12 ore, per il rischio di temporali e precipitazioni sparse nelle province di Roma e Frosinone.

Ad essere potenzialmente interessate, sono soprattutto le zone dell’Aniene e del bacino del Liri.

Foto di repertorio