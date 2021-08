Trasporto illecito di rifiuti, una denuncia e oltre 6000 euro di sanzioni da parte delle pattuglie della Polizia Locale



Continuano i controlli da parte della Polizia Locale sul trasporto illegale dei rifiuti. Gli agenti del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) della Polizia Locale hanno elevato oltre 6000 euro di sanzione ai danni di due diverse ditte che trasportavano irregolarmente un grosso quantitativo di materiale di risulta.

Due le persone sanzionate, un uomo di 30 ed uno di 45 anni, fermati in due diversi quartieri della città, durante i consueti servizi di vigilanza eseguiti dalle pattuglie sul territorio capitolino.

Intervento analogo nei giorni scorsi anche da parte delle pattuglie del Nad (Nucleo Ambiente Decoro) in zona La Rustica, dove gli operanti hanno intercettato, a seguito di una serie di accertamenti , un furgone che in precedenza era stato già ripreso da alcune telecamere mentre gettava in modo indiscriminato pneumatici e altri materiali.

Il responsabile, sorpreso con un carico pieno di rifiuti vari a bordo di un autocarro, è stato denunciato e il mezzo posto sotto sequestro.