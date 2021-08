Nella nottata del 15 agosto, gli agenti di Roma Termini, in collaborazione con personale dell’Esercito Italiano, hanno tratto in arresto un cittadino italiano di quarantatré anni perché responsabile di aver cagionato l’incendio di un’autovettura in sosta nel parcheggio “Metropark” sito in Piazza dei Cinquecento.

Nello specifico il personale dell’E.I., in servizio di vigilanza nella piazza, ha notato l’uomo armeggiare accanto ad una macchina che successivamente veniva avvolta dalle fiamme. Sul posto sono giunti immediatamente gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno fermato l’uomo e lo hanno accompagnato presso gli Uffici della stazione. Dagli accertamenti effettuati, il soggetto è risultato gravato da numerosi precedenti penali per reati di varia natura.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di un accendino, poi sequestrato perché presunto corpo del reato ed un coltello. L’uomo è stato trattenuto in attesa della convalida dell’arresto.