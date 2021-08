I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, nell’ambito dei controlli di Ferragosto finalizzati a garantire una maggiore sicurezza sulle principali arterie stradali, hanno deferito in stato di libertà un 23enne di Piedimonte San Germano, già censito per violazioni in materia di stupefacenti e violazioni penali al C.D.S., perché responsabile di “porto di armi e oggetti atti a offendere”.

Il controllo

Il giovane, controllato ad Aquino alla guida della propria autovettura in compagnia di un 19enne e un 17enne, entrambi residenti a Castrocielo, a seguito di perquisizione personale e veicolare veniva trovato in possesso di uno sfollagente telescopico della lunghezza totale di cm. 56.

Nel medesimo contesto, sottoposti anche i due passeggeri a perquisizione personale, gli stessi venivano trovati in possesso rispettivamente di gr. 1 circa e gr. 2,2 di hashish e pertanto segnalati alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Lo sfollagente e la sostanza stupefacente venivano sottoposti a sequestro.