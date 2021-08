Anagni, due ambulanze medicalizzate pronte per le emergenze

Anagni e l’area nord della Ciociaria avranno a disposizione due ambulanze medicalizzate come richiesto dal Sindaco Daniele Natalia.

Due ambulanze medicalizzate a disposizione della città e dell’area nord per le emergenze

A spiegare il tutto è lo stesso primo cittadino che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “È di questi giorni la notizia dell’arrivo dopo 26 minuti di un’ambulanza chiamata a causa del malore di un cittadino. Tempistiche sicuramente non idonee a garantire un servizio ottimale.

Per questo abbiamo fatto presente alla dottoressa Pierpaola D’Alessandro, Direttore Generale della ASL Frosinone, che Anagni e il territorio del nord provincia necessitano almeno di due ambulanze medicalizzate per far fronte ad emergenze di questo tipo. La D’Alessandro ha scritto all’ARES 118, responsabile del servizio ambulanza, facendosi portavoce delle nostre richieste e per questo la ringraziamo.

La ARES metterà a disposizione queste due ambulanze per Anagni.

Inoltre con la Dottoressa d’Alessandro siamo rimasti d’accordo sul fatto che tra qualche giorno dovremo incontrarci per discutere di un grande progetto per la sanità dell’area nord che nascerà sfruttando anche i fondi del PNRR che sono un’opportunità da cogliere per il nostro territorio.

Con il dialogo penso che si possano ottenere grandi risultati, come già avvenuto per il ritorno della chirurgia ambulatoriale, ora avremo anche le due ambulanze medicalizzate che chiedevamo ormai da tempo.

È vero che il tema sanità torna a galla solo con i “grandi titoli” dei giornali ma posso assicurare che noi, nella difesa del diritto alla salute, non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo fino a quando la sanità dell’area nord non sarà perfettamente idonea”.