Una serata importante per la nuova Roma di Josè Mourinho che, in amichevole, sfiderà il Raja Casablanca, nota squadra del Marocco. I giallorossi verranno presentati all’Olimpico davanti ai tifosi, ma andiamo a scoprire dove poter vedere il match.

Roma-Raja Casablanca: ultima amichevole prima del campionato

Si tratta dell’ultima amichevole stagionale per la Roma, poi preliminare di Conference League e poi (finalmente) campionato contro la Fiorentina. Insomma, un programma ricco di impegni che vede la squadra di Mourinho impegnata sul fronte campo e su quello del mercato, con un Tiago Pinto a Londra pronto a chiudere per Abraham.

Se confermato, infatti, l’attaccante del Chelsea potrebbe essere l’acquisto più oneroso della storia della Roma e il più pagato nell’attuale sessione di calciomercato, che vede le sole squadre di Francia e Inghilterra a fare da padrone.

Ma questa sera per giallorossi è tempo di presentazioni. Sul prato verde dell’Olimpico, prima della partita, verrà trasmesso sui maxischermi un video speciale che ripercorrerà le prime settimane della gestione dello Special One. Non solo, a fine primo tempo ci sarà un omaggio per le vittorie degli scudetti di Under 17 e Primavera Femminile che effettueranno un giro di campo per raccogliere l’affetto dei tifosi giallorossi.

Roma-Raja Casablanca, dove vederla in Tv?

La partita tra la Roma e il Raja Casablanca verrà giocata alle ore 20:45 e si potrà vedere in TV sull’emittente Sky, sul canale Sky Sport (numero 253). Il match dell’Olimpico sarà visibile anche in streaming grazie a Sky-Go, app per gli abbonati di Sky.