Ostia, terribile malore mentre gioca in acqua con le figlie: morto 39enne

Un malore ha colpito un uomo a Ostia. Il tragico episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 13 agosto 2021, sul lungomare Amerigo Vespucci. Il 39enne stava giocando in acqua con le figlie, quando ha accusato un problema di salute.

Tragedia a Ostia: 39enne morto mentre gioca in acqua con le figlie

L’uomo si è accasciato e sul posto sono prontamente intervenuti i bagnini per prestare i dovuti soccorsi. Sullo stabilimento è atterrata anche l’eliambulanza per la gravità di quanto successo. I medici del 188 hanno tentato di rianimarlo, ma per il 39enne non c’è stato nulla da fare. Le cause del decesso saranno stabilite più avanti.