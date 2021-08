Roma. Controlli delle Forze dell’Ordine per il weekend di Ferragosto. Pattuglie ippomontate della Polizia di Stato vigileranno nei parchi.

Le zone interessate

Ulteriore intensificazione dei controlli su strada delle Forze dell’Ordine sono stati disposti con apposita ordinanza, dal Questore Mario Della Cioppa, per il weekend di Ferragosto così come pianificato in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura.

A partire da domani, sorvegliati speciali saranno le zone della movida della capitale ma anche l’interland, come i Castelli e il litorale.

All’interno dei parchi e nell’ambito delle aree verdi del litorale romano, vigileranno pattuglie ippomontate.

Controlli della Polizia di Stato saranno quindi effettuati sia per chi rimane in città che per chi si recherà nei luoghi di attrazione turistica.

Inoltre, gli agenti, in questa fase iniziale inerente l’introduzione del controllo del “green pass”, saranno a disposizione degli esercenti per ogni chiarimento relativo al controllo della citata autorizzazione che il cliente dovrà esibire all’ingresso dell’esercizio pubblico; verifiche a campione saranno effettuate soprattutto nelle zone di maggiore affluenza di persone.

Infine domani sera, allo Stadio Olimpico, ci sarà la presentazione della squadra di calcio A.S. Roma che disputerà una partita amichevole contro il Raja Club Athletic di Casablanca.

Concorreranno nei servizi anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale.