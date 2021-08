Appartiene a un 49enne il corpo della persona ritrovata senza vita nel lago di Albano, a Castel Gandolfo. L’uomo, un senza fissa dimora di nazionalità straniera, è stato ritrovato senza vita poco dopo le 12 della mattinata di oggi, 12 agosto 2021.

Cadavere trovato nel lago Albano di Castel Gandolfo

In questa tarda mattinata di giovedì, un copro è stato trovato nelle acque del lago di Albano, a Castel Gandolfo. Il 49enne aveva fatto un bagno e per motivi ancora da appurare non era più tornato. Il cadavere è stato ritrovato e seguirà l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Potrebbero seguire aggiornamenti.