E’ stato uno dei primi punti fermi che il presidente Enrico Gagliarducci ha voluto fissare per il nuovo Casilina. Massimiliano Federici avrà la responsabilità tecnica di tutti i portieri della prima squadra e del settore giovanile agonistico che cominceranno a lavorare al “De Fonseca” dai primi giorni di settembre. “Da quando il presidente si è tuffato in questa nuova avventura, mi sono messo a disposizione dei portieri della prima squadra “sperimentale” che si è allenata fino alla fine della stagione.

Da settembre prenderò in consegna tutti i numeri uno del settore agonistico, non vedo l’ora di cominciare”. Federici allenerà in modo specifico i portieri per un paio di sedute a settimana (della durata di circa un’ora e mezza): Giovanissimi e Allievi saranno insieme e lo stesso avverrà per Juniores e prima squadra. “Ho conosciuto il presidente Gagliarducci cinque anni fa a Borghesiana ed è subito nato un forte rapporto di stima: quando lui è venuto a Casilina seguirlo è stata una scelta naturale”.

Federici verrà anche tesserato come portiere della futura prima squadra del Casilina: “Aiuterò il gruppo da dentro, sono convinto che nascerà una formazione in grado di competere sia in Terza categoria, sia in Seconda qualora il comitato scelga di accorpare i due tornei. Inoltre i ragazzi potranno contare su uno staff di prim’ordine guidato da mister Stefano Pasquini”.

Molto forte anche il legame che Federici ha instaurato con il direttore sportivo del settore giovanile Tonino Rovere: “L’ho conosciuto assieme al presidente e ci sentiamo costantemente: è uno dei dirigenti più competenti a livello di settore giovanile e sono certo che saprà allestire gruppi validi, pur dovendo partire da zero. E’ chiaro che bisognerà avere un po’ di pazienza, ma i riscontri del campo non tarderanno ad arrivare”.