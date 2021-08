Un altro brillante risultato per gli studenti italiani anche alle Olimpiadi Internazionali di Matematica. La nostra squadra ha conquistato una medaglia d’oro, quattro argenti e un bronzo e ha portato l’Italia al settimo posto nella classifica mondiale, in questa sessantaduesima edizione, che ha avuto luogo il 19 e 20 luglio. Programmata inizialmente a San Pietroburgo, in Russia, la competizione si è poi svolta online, per consentire la partecipazione del maggior numero possibile di ragazze e ragazzi.

Ecco come è andata

A parte la modalità, la manifestazione ha mantenuto la sua struttura canonica: due giorni di gara, tre problemi per giorno, sette punti in palio per ciascuno dei sei esercizi, 42 punti per un punteggio pieno.

L’Italia ha partecipato per la quarantunesima volta, presentando una squadra composta da:

Matteo Damiano del Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” di Torino;

Massimiliano Foschi del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Civitavecchia (Roma);

Tommaso Lunghi del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Milano;

Romeo Passaro del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Milano;

Davide Pierrat del Liceo Scientifico “Ippolito Nievo” di Padova;

Matteo Poletto del Liceo Scientifico “Jacopo Da Ponte” di Bassano del Grappa (Vicenza).

La squadra è stata accompagnata virtualmente dal Team Leader Massimo Gobbino e dalla Deputy Leader Francesca Rizzo, nonché dagli Observer A Davide Lombardo e Ludovico Pernazza.

I risultati, dopo i due giorni di gara, le correzioni e le coordination tra Leader e Deputy e i responsabili dei problemi, sono stati eccellenti: Matteo Poletto ha vinto una medaglia d’oro, con 35 punti e il decimo posto assoluto; hanno vinto una medaglia d’argento Matteo Damiano, Massimiliano Foschi e Romeo Passaro con 23 punti (a 1 solo punto dalla medaglia d’oro) e Tommaso Lunghi con 21 punti; infine, Davide Pierrat ha vinto una medaglia di bronzo con 14 punti. Tutti ottimi piazzamenti, che messi assieme danno all’Italia un eccellente settimo posto assoluto (su 107) nella classifica per Nazioni, a pari merito con Israele e alle spalle solo di Cina, Russia, Corea del Sud, Stati Uniti, Canada e Ucraina.

Le Olimpiadi della Matematica sono promosse dal Ministero dell’Istruzione e realizzate dall’Unione Matematica Italiana mediante la Commissione Olimpiadi, quest’anno con il supporto di Huawei.