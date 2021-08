Questa mattina, 12 agosto 2021, alle ore 10:40 circa, la S.O. è intervenuta per la rimozione di parti pericolanti e verifica del ponte di Via Salaria nei pressi di Villa Spada, a seguito dell’urto causato da un camion che trasportava un mezzo di movimento terra.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Il Funzionario VVF di guardia, ha interdetto il traffico veicolare e pedonale del ponte coinvolto dall’incidente e, in via temporanea, la corsia in entrata a Roma di Via Salaria.

Oltre al Funzionario, sul posto sono intervenute APS 6A e AS/6 di Nomentano.

