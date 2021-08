Nella mattinata di ieri a Castelnuovo Parano, i militari del NORM della Compagnia di Pontecorvo hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” un 49enne di Formia.

Lo stesso controllato alla guida di autovettura veniva sottoposto ad accertamenti etilometrici evidenziando un tasso alcolico pari a 1,98 g/l.

Espletate le formalità di rito al predetto veniva ritirato il documento di guida.