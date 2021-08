“Quando fare sanità significa venire incontro alle esigenze delle persone. Siamo noi a ringraziare per la fiducia ricevuta” – rendono noto in un post dall’ospedale di Palestrina.

La paziente aveva chiesto di essere operata senza anestesia generale. Per questo motivo il team le ha praticato un blocco anestetico bilaterale di parete ecoguidato. Si tratta di anestesia loco regionale eco guidata, una tecnica di anestesia che richiede la capacità di utilizzare l’ecografia per guidare l’iniezione dell’anestetico in prossimità del nervo da anestetizzare. Ciò ha consentito condizioni operatorie ottimali per i chirurghi nel rispetto del desiderio della paziente.