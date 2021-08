Un passato alle spalle dietro le quinte con molti film di cui ha contribuito a realizzare la sceneggiatura (tra cui Gomorra), una collaborazione con Matteo Garrone e pochi film che sono dei gioiellini. Gianni Di Gregorio è arrivato al grande pubblico dopo tanto, troppo tempo.

Astolfo: Artena fa da sfondo al prossimo atteso film di Gianni Di Gregorio, con Stefania Sandrelli

Il successo del film “Lontano Lontano“, purtroppo ultima pellicola di Ennio Fantastichini, gli è valso la notorietà e il consenso non solo dei critici, ma anche degli amanti del cinema. Il suo prossimo film, Astolfo, sarà in parte girato in provincia di Roma; precisamente ad Artena.

I suoi lungometraggi hanno sempre avuto come sfondo il Centro Storico della Capitale. Trastevere e dintorni per raccontare la quotidianità di persone normali, che affrontano problemi normali, con la massima ironia. Stavolta, il regista e attore ha deciso di spostare un po’ il tiro. Infatti, parte del prossimo film di Gianni Di Gregorio, Astolfo, sarà girato ad Artena, ma anche in Abruzzo (a Vasto) e ovviamente non mancherà Roma.

Le riprese ad Artena della troupe sono iniziate il 14 giugno e sono durate per circa un mese. Astolfo racconta la storia di un uomo che, raggiunti i 70 anni, decide di tornare al suo paese natìo. La pellicola è prodotta dalla BIBI FILM TV SRL, che ha già prodotto i film precedenti di Di Gregorio.

La protagonista sarà Stefania Sandrelli e il film è già in fase di post-produzione da circa un mese e vedrà come comparse alcune persone proprio del paese della provincia romana. Ancora non esiste una data di uscita: presumibilmente, esordirà nei cinema entro fine anno.