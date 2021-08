“Voglio esprimere il mio grande cordoglio per la scomparsa di Mirella Belvisi” – inizia così la nota di cordoglio di Marta Bonafoni, a causa della triste scomparsa della donna di Cerveteri.

Una vita, la sua, spesa in prima linea in difesa dell’ambiente, della natura e della biodiversità, dall’impegno come consigliera comunale al suo ruolo di dirigente di Italia Nostra, a cui voglio essere personalmente vicina nella perdita di una pietra miliare dell’associazione.

Architetta, urbanista, politica, Mirella resterà un esempio a cui guardare, per il suo attivismo e la sua competenza messa al servizio della difesa del patrimonio naturalistico, del paesaggio e del tessuto urbano di Roma e per il suo essere, come ha ricordato Ebe Giacometti, una ‘donna giusta’”.

Così in una nota la capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni.