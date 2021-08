Questa notte, 11 agosto 2021, alle ore 00,27 la S.O. ha inviato la squadra VVF dell’Eur (11/A) e quella di Ostiense (7/A) per un incidente stradale in via Cristoforo Colombo, all’incrocio presso via Alessandro Varaldo direzione Ostia.

Incidente sulla Cristoforo Colombo

Nel sinistro stradale sono rimaste coinvolte tre autovetture. Feriti due dei tre conducenti, trasportati dal personale del 118 in codice rosso presso il pronto soccorso degli ospedali San Eugenio e San Camillo. Sul posto, presente la Polizia locale Roma Capitale.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulle condizioni di salute dei conducenti.