Furio Camillo, furto finisce in tragedia: ladro muore schiacciato da un’auto

Una morte assurda dovuta, probabilmente, ad un crick posizionato male. È successo alle prime luci dell’alba di oggi, martedì 10 agosto 2021, in zona Furio Camillo, a Roma.

Ladro muore schiacciato da un’auto: ipotesi crick posizionato male

Erano le 6:30 del mattino quando una banda di ladri, in zona Furio Camillo, era intenta a rubare pezzi di automobili parcheggiate in sosta. Secondo quello che emerge dalle prime informazioni, sembrerebbe che lo strumento utilizzato per sollevare una delle auto coinvolte ha ceduto ed uno dei malviventi è morto schiacciato.

Nonostante la gravità della situazione, il resto della banda ha deciso di darsi alla fuga e di far sparire le proprie tracce. A ritrovare il corpo dell’uomo sono stati dei passanti che hanno subito allertato i sanitari del 118.

Giunti sul posto, gli uomini dell’Ares non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Adesso è caccia al resto degli uomini coinvolti.