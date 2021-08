Roma. La droga arriva in bici o in scooter: arrestati quattro pusher in diverse zone della Capitale

Non si ferma l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma che, nelle ultime ore, ha portato all’arresto di 4 pusher e alla denuncia a piede libero di un quinto.

Gli arresti

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione Roma Tuscolana, in transito in Piazza dei Castelli Romani, hanno notato due persone, di 42 e 36 anni entrambi romani che, alla vista dei militari hanno cercato di nascondersi.

Fermati per un controllo, i Carabinieri hanno scoperto che il 42enne, impiegato come “rider” di una società di cibo d’asporto, aveva occultato negli slip due involucri con all’interno circa 80 g di hashish e un’altra bustina, occultata nelle tasche dei pantaloni, contenente 33 g di marijuana, più un bilancino di precisione nascosto in un doppio fondo dello zaino termico utilizzato per le consegne. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliare in attesa del rito di convalida.

In manette è finito anche un 21enne romano, fermato a bordo di uno scooter in via di Torre Spaccata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina dove, al termine di un accurato controllo, è stato trovato in possesso di circa 40 g di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di rinvenire ulteriori 97 g della stessa sostanza e una serra artigianale per la produzione di marijuana, completa di: impianto di ventilazione, due deumidificatori, un termostato, una lampada e fertilizzanti.

Il giovane è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

In via Luzzatti, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, nel corso dei servizi svolti nell’area di Piazza Vittorio e vie limitrofe, hanno arrestato un pusher itinerante. I militari hanno notato l’uomo, un cittadino tunisino di 60 anni, a bordo di una bicicletta mentre cedeva involucri ad altre persone, e si sono subito avvicinati. Il gruppetto di persone a piedi è riuscito a far perdere le proprie tracce mentre, dopo una breve fuga in bici, i Carabinieri sono riusciti a bloccare il 60enne in via Santa Croce in Gerusalemme dove, al termine della perquisizione è stato trovato in possesso di 19 involucri di eroina e della somma contante di 60 euro, ritenuta il provento dell’attività illecita di spaccio.

Poco più tardi, un’altra pattuglia del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante, ha denunciato in stato di libertà un 38enne senegalese. L’uomo notato aggirarsi in fare sospetto nei pressi di Piazza Vittorio, è stato fermato dai Carabinieri per un controllo e, al termine della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 dosi di eroina e 6 di marijuana. Dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Infine, un cittadino libico di 26 anni, è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma San Basilio, in via Corinaldo. Il giovane, già noto ai militari, è stato fermato per un controllo ed è stato trovato in possesso di circa 70 g di cocaina, suddivisi in dosi e denaro contante. L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove sarà trattenuto in attesa del rito direttissimo.