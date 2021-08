Roma. Controlli interforze nell’area del parco archeologico del Colosseo

Come deciso in una recente riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e analizzato in sede di Tavolo Tecnico, con apposita ordinanza, il Questore ha disposto uno specifico servizio straordinario di vigilanza, ordine e sicurezza nell’area del Parco Archeologico del Colosseo.

I controlli interforze a Roma, zona Colosseo

Sono iniziati ieri e proseguiranno anche nei prossimi giorni, i servizi straordinari che comprendono anche il Palatino, il Foro Romano e i Mercati Traianei.

Ai servizi concorrono anche l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e Polizia Locale di Roma Capitale.

L’obiettivo specifico del dispositivo è quello di prevenire criticità legate al degrado, con ricadute sulla sicurezza pubblica in generale, dovute alla presenza di persone dedite ad attività abusive ma anche prevenire e reprimere i c.d. reati predatori, in particolare i borseggi.

Nel corso della mattinata di ieri, i controlli espletati, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza, in abiti civili, hanno consentito di sanzionare un uomo per vendita non autorizzata di generi alimentari.

Inoltre sono stati intercettati e allontanati alcuni soggetti c.d. “saltacode” – noti alle Forze dell’Ordine – in procinto di dare inizio alla loro consueta attività illegale.

26 le persone identificate tra cui 11 cittadini stranieri, 6 di questi con precedenti di polizia.

Sono stati effettuati inoltre, 4 sequestri amministrativi di braccialetti e bottiglie d’acqua; 8 le sanzioni per vendita abusiva di alimenti e merce non autorizzata, nei confronti di 4 cittadini del Bangladesh.

Nei loro confronti, è stato emesso l’ordine di allontanamento ma sono in corso approfondimenti volti all’emissione del DASPO urbano.