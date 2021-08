Ariccia. Scomparso il 60enne Sauro Vitali: l’appello per ritrovarlo

Non si hanno più notizie del signor Sauro Vitali, di 60 anni, dallo scorso 4 agosto. L’appello è stato lanciato anche dalla nota trasmissione di Rai 3, Chi l’ha visto?

Scomparso il 60enne Sauro Vitali

Il signor Sauro, di 60 anni, si è allontanato dall’Ospedale dei Castelli di Ariccia, verso le 16.30, lo scorso 4 agosto. L’uomo era ospite di una RSA di Lanuvio ed era stato portato in ospedale mercoledì scorso.

Alto circa 1,78 m, ha i capelli brizzolati e gli occhi castani. Al momento della scomparsa indossava dei pantaloncini verdi, una maglietta colorata e un paio di ciabatte.

Non ha con sé i documenti, né un cellulare, né i farmaci necessari per la sua terapia. Potrebbe essersi diretto verso Roma, dove ha vissuto e ha lavorato per molti anni.

Chiunque lo avvistasse, può allertare le Forze dell’Ordine.

Foto presa dal portale di Chi l’ha visto?