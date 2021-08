Evacuato un intero palazzo situato nel viale Raf Vallone, in zona Anagnina, questa mattina, 10 agosto 2021, a causa di un’importante fuga di gas.

Anagnina, fuga di gas. Evacuato un palazzo

Per una fuga di gas, avvertita verso le 9:00 di questa mattina, è stato evacuato un intero palazzo in zona Anagnina. Sul posto, sono giunte diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono state chiuse alla circolazione per motivi di sicurezza anche via Alberto Lupo, via Ettore Manni e via Riccardo Billi.

Arrivati anche i Vigili del Fuoco per gli accertamenti. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio