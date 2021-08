Tragico incidente a Centocelle ieri pomeriggio: morta una donna di 34 anni

Tragico incidente ieri pomeriggio, 9 agosto 2021, a Roma nel quartiere di Centocelle.

Tragico incidente a Centocelle

Verso le 16:00 del pomeriggio, si sono scontrate due auto in viale della Primavera, in direzione di via Casilina.

Nello scontro è morta una donna di 34 anni: dopo il violento urto, la vittima è andata a schiantarsi contro delle altre autovetture in sosta. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118.

L’altro conducente, un ragazzo di 21 anni, è stato condotto presso l’ospedale San Giovanni. Non sembra essere in pericolo di vita. Sugli accertamenti del caso indaga la Polizia Locale.

Foto di repertorio